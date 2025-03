Domotek Volley, Dal Pozzo: “contro Acqui Terme sarà dura, serve il grande pubblico di Reggio” | VIDEO

StrettoWeb

“Un risultato straordinario“. Lo dice in un italiano perfetto Vandir Sergio Dal Pozzo, nonostante pensi di dover migliorare la lingua. L’allenatore in seconda della Domotek Volley Reggio Calabria, di origini brasiliane, commenta così la doppia vittoria contro Lecce che ha permesso ai reggini di superare il primo turno dei Playoff. E se già arrivare alla postseason partendo da matricola e neopromossa è stato un traguardo inimmaginabile, adesso i ragazzi di mister Polimeni non vogliono smettere di sognare e puntare a una promozione in A2 che, dopo quella ottenuta in A3 (al primo anno di vita!) nella scorsa stagione, sarebbe un back to back storico.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, mister Dal Pozzo ha fatto il punto sul doppio impegno contro Lecce: “dopo l’ultima gara in casa, in cui abbiamo perso il nostro palleggiatore titolare (Lorenzo Esposito, infortunatosi contro Ortona nell’ultima di regular season, ndr) abbiamo giocato con Marco Pugliatti, comunque lui ha fatto il suo, ha dato un contributo grandissimo alla squadra e abbiamo vinto con il gioco di squadra. Tutti i ragazzi sono riusciti a stare uniti. Era durissima al PalaCalafiore, sotto 0-2, li abbiamo superati raggiungendo un risultato pazzesco. Siamo andati a vincere convinti a Lecce, loro hanno giocato una grande gara ma noi siamo in semifinale“.

Ora tutti concentrati sulla semifinale Playoff: si gioca il 6 aprile al PalaCalafiore contro Acqui Terme, squadra dell’altro girone. “Acqui Terme è una bella squadra, fatta di grandi singoli. Sono arrivati terzi nell’altro girone. Sarà una battaglia difficile, dobbiamo studiare bene come giocano, gli schiacciatori, soprattutto il palleggiatore. Studio di strategia che faremo con mister Polimeni e poi lavoro in palestra“, spiega il mister.

La Domotek avrà il fattore campo in due eventuali gare su 3. Un aspetto fondamentale, come sottolinea Dal Pozzo: “giochiamo la prima gara in casa. Se riusciamo a vincere e poi dovessimo perdere lì, la terza partita sarà in casa nostra. Abbiamo visto nell’ultima partita che quando eravamo sotto 0-2 il PalaCalafiore è stato con noi ed è stato l’uomo in più. Per noi sarà bellissimo e speriamo che tutti vengono qui a vedere questa bellissima gara di semifinale“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.