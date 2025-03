La domenica perfetta per gli sportivi! Domotek e Viola: 2 big match in casa nello spazio di 4 ore

StrettoWeb

Un throwback di quelli importanti. Si riavvolge il nastro e sembra di essere ritornati a quando si faceva la spola fra i vari impianti sportivi reggini per vedere tutte le squadre impegnate alla domenica a distanza di poche ore. Certo, le categorie sono diverse. Ma la passione, quella no, non muore mai. La Domotek Volley Reggio Calabria e la Viola regalano ai tifosi reggini una domenica pazzesca in cui il PalaCalafiore sarà teatro di due big match imperdibili e farà felici gli appassionati di sport.

Alle 16:00 iniziano i Playoff di Serie A3: la Domotek affronta Lecce

Avrete tutto il tempo di pranzare, digerire e mettervi in marcia verso il palazzetto di Pentimele. Portate figli, mogli, mariti, fidanzate/i e amici al seguito. Se domenica scorsa, per l’ultima gara di regular season della Domotek Volley, c’erano 2000 persone a festeggiare il secondo posto e l’accesso alla postseason, domani, domenica 16 marzo, per la prima di Playoff si prevede un altro bagno di folla.

Si comincia alle 16:00 del pomeriggio. La gara inaugurale della cavalcata che, si spera, possa portare al sogno di arrivare in Serie A2 per squadre reggina nata appena 2 anni fa e che ha già fatto il salto dalla Serie B alla Serie A3 e adesso sogna in grande. A Reggio Calabria arriva Lecce, già affrontata e battuta per due volte in regular season. Serve una vittoria per iniziare con il piede giusto!

Alle 20:00 la Viola prova a rialzare la testa: big match contro Avellino

Finita la pallavolo, tocca a staff, tecnici e operatori entrare in gioco. Va smontato velocemente il campo da volley e ristabilito quello da basket. Come si fa? Ve lo abbiamo mostrato con il nostro timelapse (VIDEO). Sperando che le tempistiche siano benevole, alle 20:00 scende in campo la Viola Reggio Calabria contro Avellino.

I reggini vengono da due sconfitte esterne contro Bisceglie e Monopoli. Due ko scottanti che hanno messo i neroarancio nel mirino delle inseguitrici, fra le quali figura anche Avellino. Sarà importante vincere per dare una sterzata alla postseason, mettere in cascina punti importanti in ottica Playoff e dare un segnale alle avversarie: la Viola vuole la promozione.

La domenica perfetta per gli sportivi di Reggio Calabria

Pallavolo alle 16:00, basket alle 20:00. Una coincidenza unica in stagione in quanto le due squadre hanno sempre giocato in giornate differenti e quasi sempre una in casa e una fuori. Domenica 15 marzo, invece, nello spazio di 4 ore due grandi match al PalaCalafiore che si conferma tempio dello sport reggino. Il tutto, al costo di circa 20 euro complessivi per i due biglietti.

In mezzo, con la speranza che le tempistiche del volley siano benevole e favorevoli agli amaranto, circa due orette di stacco in cui poter sgranchirsi le gambe con una passeggiata in via Marina, prendere un gelato da Cesare o fare aperitivo, per poi ritornare al palazzetto in serata per guardare la prima in casa del gioiello greco Stamatis e dei ragazzi di coach Cadeo. È o non è la domenica perfetta per gli sportivi?

