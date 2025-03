Reggio Calabria, domani torna in aula il Consiglio della Città Metropolitana

StrettoWeb

Torna a riunirsi il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’Aula Leonida Repaci di Palazzo Corrado Alvaro domani tornerà ad ospitare la riunione del massimo consesso democratico della Città Metropolitana. Il Consiglio Metropolitano, sentiti i Capigruppo, è convocato, in sessione ordinaria per martedì 11 marzo 2025, con inizio alle ore 11:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 12:00 per discutere e deliberare sulle proposte aventi ad oggetto l’approvazione definitiva del bilancio di previsione finanziario 2025-2027; l’approvazione dello schema di contratto riguardante la Società SviProRe per il servizio di gestione di tutti i servizi strumentali connessi alle concessioni di adduzioni idriche di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il servizio di verifica e controllo dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio della Città Metropolitana.

