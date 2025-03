Il Milan si maschera da disastro e non fa ridere: 1-2 contro la Lazio fra le polemiche | CLASSIFICA

StrettoWeb

È Carnevale, il Milan si maschera da disastro. Ma a San Siro non ride nessuno, ormai da un pezzo. Rossoneri in caduta libera. Tre le sconfitte consecutive, due nello spazio di 3 giorni dopo il recupero di giovedì contro il Bologna. Nella sfida di domenica sera contro la Lazio i rossoneri vivono l’ennesima serata orribile di una stagione che con ancora 11 giornate da disputare sembra già praticamente conclusa.

Il Milan va sotto nelle prime fasi di gara (Zaccagni), copione già visto e rivisto. Conceicao, addirittura, toglie Musah nel primo tempo per Joao Felix, ma la musica non cambia. La squadra fatica a trovare la quadra e l’equilibrio giusto, la Lazio rischia anche di raddoppiare. Nella ripresa Pavlovic viene punito con un cartellino rosso per una scivolata su Isaksen lanciato in contropiede, forse un po’ eccessivo.

Seppur sotto di un uomo, i rossoneri trovano il pari con il colpo di testa di Chuckwueze. In pieno recupero, Isaksen anticipa Maignan in uscita (la palla sarebbe stata irrecuperabile), trascina un po’ la gamba e viene premiato con un calcio di rigore parecchio contestato dai rossoneri: Pedro non sbaglia dal dischetto e fa 1-2. Milan nono in classifica a -6 dalla zona Europa, -9 dalla zona Champions occupata proprio dalla Lazio che scavalca la Juventus al 4° posto in attesa del posticipo di domani.

Risultati 27ª Giornata Serie A

Venerdì 28 febbraio

Ore 20.45

Fiorentina-Lecce 1-0

Sabato 1 marzo

Ore 15.00

Atalanta-Venezia 0-0

Ore 18.00

Napoli-Inter 1-1

Ore 20.45

Udinese-Parma 1-0

Domenica 2 marzo

Ore 12.30

Monza-Torino 0-2

Ore 15.00

Bologna-Cagliari 2-1

Genoa-Empoli 1-1

Ore 18.00

Roma-Como 2-1

Ore 20.45

Milan-Lazio 1-2

Lunedì 3 marzo

Ore 20.45

Juventus-Verona

Classifica Serie A

Inter 58 Napoli 57 Atalanta 55 Lazio 50 Juventus 49* Bologna 47 Fiorentina 45 Roma 43 Milan 41 Udinese 39 Torino 34 Genoa 31 Como 28 Verona 26* Cagliari 25 Lecce 25 Parma 23 Empoli 22 Venezia 18 Monza 14

*una partita in più

Prossimo turno Serie A (28ª Serie A)

Venerdì 7 marzo

Ore 20:45

Cagliari-Genoa

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Como-Venezia

Parma-Torino

Ore 18:00

Lecce-Milan

Ore 20:45

Inter-Monza

Domenica 9 marzo

Ore 12:30

Verona-Bologna

Ore 15:00

Napoli-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Roma

Ore 20:45

Juventus-Atalanta

Lunedì 10 marzo

Ore 20:45

Lazio-Udinese

