Diritti tv Serie B, c’è una novità per tifosi e appassionati: tutti i dettagli

“La Lega Nazionale Professionisti B comunica che Sky Italia ha aderito all’offerta pubblicata in data 18 marzo 2025 dalla LNPB per i pacchetti “Highlights”, composto dai gol e dalle immagini salienti di tutte le gare disputate in ogni turno di campionato, e “Bar-Hotel”, per la trasmissione in diretta in tali pubblici esercizi di alcune gare della giornata. L’accordo è valido dalla 31a giornata di campionato (la prossima dopo la sosta delle nazionali) e fino al termine della stagione, inclusi eventuali playoff e playout”.

Così in una nota la Lega informa riguardo le ultime novità sui diritti tv di Serie B, con Sky che ha deciso di aderire all’offerta pubblicata dalla LNPB per i pacchetti “Highlights” e “Bar-Hotel”; quest’ultima fa riferimento alla possibilità di trasmettere alcune partite in bar e alberghi.

