Diocesi Oppido-Palmi: gli eventi per l’Anno del Giubileo

La Diocesi di Oppido-Palmi celebra l’Anno del Giubileo con un ricco programma di eventi culturali e spirituali, ideato dall’Equipe Diocesana per i Beni Culturali Ecclesiastici. Un’occasione per riscoprire le profonde radici cristiane del territorio, testimoniate da oltre 17 secoli di storia, fede e arte. L’evento di punta sarà il Giubileo degli Artisti, che si terrà dal 1° al 4 agosto a Taurianova, in concomitanza con il X Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova.

La manifestazione si concluderà con una solenne celebrazione presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi.

Numerose le iniziative culturali in programma, tra cui mostre, esposizioni e giornate di studio, molte delle quali ospitate presso il Museo Diocesano Oppido-Palmi (MuDOP). I fedeli e gli appassionati d’arte potranno inoltre partecipare ai Cammini tra e verso i Santuari Diocesani, percorrendo itinerari spirituali e storici che attraversano splendidi luoghi di fede e tradizione, oltre ai suggestivi siti archeologici di Melicuccà, Seminara e Taureana. Il Museo Diocesano di Oppido Mamertina sarà anch’esso protagonista, esponendo il suo prezioso patrimonio artistico.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle meraviglie dell’arte rinascimentale, di cui il territorio diocesano detiene il 40% delle presenze in Calabria. A partire dal 5 agosto e fino a fine novembre, il Centro Culturale “Il Faro” organizzerà un concorso artistico, con le opere donate al Museo Diocesano.

Il programma si aprirà con due importanti mostre, inaugurate il 23 marzo 2025 presso il Salone degli Stemmi di Oppido Mamertina:

Il programma si aprirà con due importanti mostre, inaugurate il 23 marzo 2025 presso il Salone degli Stemmi di Oppido Mamertina:

– Il Culto dell’Assunta nella Diocesi di Oppido-Palmi, a cura dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. “AC ANTISTITE ILLUSTRISSIMO” – G.B. Perrimezzi, Vescovo di Oppido (1714-1734), a cura di Don Giuseppe Papalia, Rettore della Cattedrale.

L’intera proposta culturale è illustrata in un dépliant, disponibile per il download sul sito ufficiale del MuDop e della diocesi www.diocesioppidopalmi.it e distribuito in formato cartaceo nelle chiese e presso le principali agenzie turistiche del territorio.

Un’occasione unica per vivere il Giubileo attraverso la bellezza dell’arte e della spiritualità, celebrando il patrimonio storico e culturale della Diocesi di Oppido-Palmi.

Le ricchezze dei Santuari e delle Chiese giubilari della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi

