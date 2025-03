La diaspora arbereshe e albanese d’Italia insieme a Tirana verso uno slancio di economia collaborativa

StrettoWeb

Si terrà il 26 aprile, presso l’International hotel di Tirana, l’evento ALBADAY, un forum economico che vuole avvicinare la classe imprenditoriale albanese in Italia con quella di origine. Una giornata di networking con imprenditori italiani e albanesi, con rappresentanti delle istituzioni, insieme verso un’economia collaborativa. L’evento è realizzato dall’associazione RIDA, la Rete Italiana delle Imprese Albanesi, con sede a Firenze e presieduta dal Dott. Vat Marashi. L’associazione, nata circa un decennio fa, è impegnata in Italia ad assistere e rappresentare imprenditori albanesi che vivono e lavorano in Italia.

La segreteria organizzativa è curata dall’associazione centro studi UDA Unione Democratica Arbereshe. Due realtà associative accomunate dalle origini etnico linguistiche e da uno spirito cooperativistico, si impegnano nella promozione di relazioni tra il mondo albanese in Italia e promotori anche di relazioni bilaterali imprenditoriali tra Albania e Italia. Il tutto nasce dalla consapevolezza che nonostante da oltre cinque secoli siano presenti in Italia comunità e comuni di origine albanese, occorre premere l’acceleratore per l’avvio di un percorso comune tra i due paesi. Le associazioni dunque si sentono chiamate in causa responsabilmente e moralmente nel dover creare e rafforzare questo legame antico. Quella delle comunità arbereshe in Italia rappresenta la massima integrazione culturale in Europa, non ci stancheremo mai di dirlo, ed in periodi di guerra come quelli di cui stiamo assistendo da qualche anno, diventa importante manifestare testimonianze di pace e cooperazione.

Le due economie tra Albania ed Italia, già molto legate, non possono non tener conto degli aspetti culturali pregressi che possono essere da traino nell’accelerazione della collaborazione tra esse. Siamo un punto di riferimento in Italia per gli imprenditori, lo siamo per altri imprenditori in percorsi di internazionalizzazione nei paesi balcanici, e con questo evento vogliamo stabilire un punto fermo che rappresenti un evento annuale fisso a Tirana e a Roma per far si che per le aziende iscritte alla nostra associazione ci sia un indirizzo programmatico di promozione, condivisione e rappresentatività.

Resta inteso che Tirana rappresenta in un certo senso l’hub logistico degli altri paesi balcanici, Kosovo, Macedonia e Montenegro, e proprio nello spirito di un HUB che Rida e Uda hanno l‘obiettivo di mettere a disposizione delle imprese questa piattaforma relazionale, che partendo dalla cultura vuole promuovere il dialogo, secondo i principi di una economia glocale e collaborativa. ALBADAY vuole essere una comunità di persone e di imprese, che attraverso momenti conviviali ed eventi di networking, vuole favorire la nascita di un mercato ispirato a logiche etiche e di buon senso.

