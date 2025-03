Detenuto evade dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, è ricercato in tutta la zona

StrettoWeb

Un 29enne tunisino, detenuto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, è riuscito ad evadere nel primo pomeriggio. L’uomo è ricercato in tutta la zona dalle forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’accaduto tentando di capire in quale frangente l’uomo è riuscito a divincolarsi ed a far perdere le tracce.

