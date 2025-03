Derby Messina-Catania, la partita si potrà vedere in chiaro: dove guardare la diretta

StrettoWeb

La Serie C scenderà in campo mercoledì sera per il turno infrasettimanale, ma il turno del prossimo weekend metterà in scena il derby Messina-Catania. Pur dovendo pensare alle gare di domani, è ovvio che l’attenzione è già proiettata al match del “Franco Scoglio”, nonostante gli ambienti non siano proprio dei migliori. A Catania, anche se è arrivato il poker di Latina, la piazza è un po’ scontenta per la classifica e i risultati. A Messina, invece, la situazione è ben nota e in questo momento il campo è l’ultimo dei problemi. Va da sé, tuttavia, che un derby è sempre un derby e quello tra Messina e Catania è molto sentito.

Tra l’altro, per chi non sarà presente allo stadio, sarà possibile assistere al match in maniera del tutto gratuito. La sfida, infatti, sarà trasmessa in chiaro e in diretta su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre in Sicilia. Fischio d’inizio fissato per domenica 16 marzo alle ore 19.30.

