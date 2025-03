Il derby Messina-Catania e l’immagine di quei 10 coraggiosi tifosi etnei al “Franco Scoglio”

StrettoWeb

Sarebbero sicuramente arrivati in massa, riempiendo un intero settore, vista e considerata la grande vicinanza delle due città. Ma oltre alla vicinanza c’è anche la rivalità e – probabilmente anche per questo – la trasferta di Messina è stata vietata ai tifosi residenti a Catania. Ne è uscito fuori uno stadio “Franco Scoglio” desolatamente semi vuoto, anche se non di certo per “colpa” dei tifosi etnei assenti. Qualcuno ha storto il muso sul fatto che StrettoWeb lo abbia definito – appunto – vuoto per il derby di ieri sera, ma la realtà è che un impianto da 40 mila posti è vuoto anche con la presenza di qualche migliaio di spettatori, a maggior ragione per un match del genere.

Detto ciò, il settore ospiti non era completamente deserto. Lo era in termini generali, ma non assoluti. Sugli spalti, infatti, c’erano 10 coraggiosissimi supporters, come si può vedere dalla foto di copertina dell’articolo. Si trattava, ovviamente, di persone non residenti a Catania. Forse residenti a Messina e Provincia, magari in qualche paese confinante con la Provincia etnea, oppure – e sarebbe un’ipotesi folle e romantica – hanno semplicemente seguito la propria squadra del cuore pur avendo la residenza magari in qualche paese del Nord. Non sappiamo dove abitassero, ma ci piace pensare soprattutto a questa seconda ipotesi. Di certo, non è stata una “passeggiata” a vuoto, considerando la vittoria rossoblu che rilancia i ragazzi di Toscano in zona playoff.

