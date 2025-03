Il derby Catanzaro-Cosenza sarà “Giornata Giallorossa”: non valgono gli abbonamenti | INFO e PREZZI

StrettoWeb

“Il derby Catanzaro – Cosenza, che si disputerà domenica 16 marzo alle ore 17:15 allo stadio “Ceravolo”, sarà “Giornata giallorosa”. Da domani – lunedì 3 marzo e fino a giovedì 6 – gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione, acquistando i biglietti a un prezzo scontato. La prelazione si potrà esercitare sia on line che al botteghino: gli sportelli, nei giorni suindicati, resteranno operativi dalle ore 10 alle ore 18″. E’ quanto si legge in una nota del Catanzaro, che comunica la “Giornata giallorossa” per il derby. Significa che gli abbonamenti non avranno validità e che anche gli abbonati dovranno acquistare i biglietti.

“L’apertura della vendita libera sarà comunicata in seguito e, comunque, dopo le determinazioni che assumeranno le autorità preposte. I tifosi con disabilità ai quali è stato riconosciuto l’ingresso omaggio da inizio campionato, continueranno ad averlo ma dovranno ritirare il tagliando sempre al botteghino nei giorni previsti per la prelazione. I consueti 20 posti gratuiti messi a disposizione dalla società nelle singole partite per le persone con disabilità, si potranno opzionare dal momento in cui sarà attiva la vendita libera”.

Tabella prezzi con prelazione

Curva Ovest M.C.: € 14,50 Intero – € 11,50 Ridotto – € 5,50 Ridotto Junior

Distinti: € 25,00 Intero – € 20,00 Ridotto – € 10,00 Ridotto Junior

Tribuna Ovest “B. Cuteri”: € 34,50 Intero – € 28,00 Ridotto – € 14,00 Ridotto Junior

Tribuna Est​​: € 34,50 Intero – € 28,00 Ridotto – € 14,00 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup./Inf.​: € 49,50 Intero – € 40,00 Ridotto – € 20,00 Ridotto Junior

Tribuna Vip: € 79,00 Intero – € 63,00 Ridotto – € 63,00 Ridotto Junior

Tabella prezzi vendita libera

Curva Ovest M.C.: € 16,50 Intero – € 13,00 Ridotto – € 6,50 Ridotto Junior

Distinti: € 27,50 Intero – € 22,00 Ridotto – € 11,00 Ridotto Junior

Tribuna Ovest: € 38,50 Intero – € 31,00 Ridotto – € 15,50 Ridotto Junior

Tribuna Est​​: € 38,50 Intero – € 31,00 Ridotto – € 15,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup./Inf.​: € 55,00 Intero – € 44,00 Ridotto – € 22,00 Ridotto Junior

Tribuna Vip: € 88,00 Intero – € 70,00 Ridotto – € 70,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 (nati fino al 31/12/59) – Ragazzi (nati dal 01/01/07) – Donne – Disabili (fino al 99%) ed accompagnatori;

– Ridotto Junior:

Nati dopo 01/01/

