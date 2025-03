Deliese-Virtus Rosarno, la denuncia: “episodio vergognoso, un nostro tifoso è stato aggredito”

StrettoWeb

Tensione domenica in Deliese-Virtus Rosarno, match di Promozione di calcio. Il club rosarnese, sui canali ufficiali, ha denunciato episodi incresciosi. “L’ufficio stampa dell’ASD Virtus Rosarno, a nome di tutta la società e del Presidente Antonella Naso – si legge – intende esporre quanto segue: Domenica 30 marzo, una delegazione di dirigenti, insieme alla squadra, è partita da Rosarno alla volta di Delianuova, dove è giunta in tarda mattinata. Dopo aver pranzato presso un ristorante locale, la squadra ha raggiunto lo stadio, pronta a disputare l’incontro”.

“Nel frattempo, anche i tifosi della Virtus Rosarno arrivavano allo stadio, occupando la tribuna a loro riservata. Sul campo, la nostra squadra ha lottato con determinazione, conquistando una vittoria meritata. Ma oggi non possiamo parlare solo di calcio. Perché quella che doveva essere una giornata di sport si è macchiata di un episodio vergognoso. A fine partita, un nostro tifoso, un ragazzo che vive per questi colori, è stato vigliaccamente aggredito alle spalle. Un attacco vile, reso possibile da una gestione irresponsabile della sicurezza: i cancelli sono stati aperti troppo presto, generando il caos e permettendo che si verificasse un fatto inaccettabile”.

“Non possiamo più tacere. Troppe volte siamo stati costretti a subire in silenzio, mentre altrove si chiudevano entrambi gli occhi. Rosarno è sempre stata sotto i riflettori, giudicata con severità, mentre in altri contesti tutto passava inosservato. Noi non ci stiamo. Vogliamo giustizia. Vogliamo rispetto. E soprattutto, vogliamo continuare a vincere sul campo, con lealtà, con il lavoro e con l’onore di chi non ha mai abbassato la testa. Questa squadra lotta. Questa squadra crede. Questa squadra non si ferma. Confidiamo nella giustizia e facciamo un grande in bocca al lupo al nostro tifoso Giuseppe, augurandogli una pronta guarigione ed un presto ritorno a casa”.

La solidarietà dell’Assessore Antonino Pronestì

L’Assessore della città di Rosarno, Antonino Pronestì desidera “esprimere la propria vicinanza e solidarietà alla Virtus Rosarno e a tutti i suoi tifosi dopo l’increscioso episodio verificatosi ieri, 30 marzo, durante la trasferta a Delianuova. Quella che doveva essere una giornata di sport, passione e festa per la nostra città è stata purtroppo macchiata da un episodio che nulla ha a che vedere con i veri valori dello sport”.

“Rosarno, come sappiamo, è una città che spesso si trova sotto il riflettore, e purtroppo troppo spesso giudicata con severità. Però, in momenti come questo, è importante ricordare che il vero spirito del calcio e dello sport in generale risiede nell’unione, nel rispetto reciproco e nella passione che unisce la comunità. Quando la nostra squadra scende in campo, non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di un incontro che rappresenta i sogni e le speranze di tutti noi. E ieri, purtroppo, questa passione è stata ostacolata da una gestione della sicurezza che non ha saputo garantire le condizioni adeguate per evitare disordini”.

“Rosarno è una città che vive di sport, che vive di passione, e che merita di essere rispettata. È vero che quando sbagliamo dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, ma è altrettanto importante che l’eco di una situazione come quella di ieri si faccia sentire quando subiamo ingiustizie. La nostra città non merita di essere continuamente giudicata e discriminata, e questo è un messaggio che deve arrivare forte e chiaro”.

“Rosarno è una città che ama lo sport in tutte le sue forme. Oltre alla Virtus Rosarno, sono tante le realtà sportive che con passione, impegno e sacrificio rappresentano la nostra comunità e portano il nome di Rosarno in alto, in vari campi e discipline. Le squadre e le società rosarnesi sono il cuore pulsante di questa città, che vive ogni competizione come un’opportunità per crescere, per divertirsi e per far emergere il meglio di sé. In conclusione, auguro una pronta guarigione al nostro tifoso e un grande in bocca al lupo a tutti i calciatori, al presidente e a tutta la società. Un ultimo sforzo, un ulteriore sacrificio sul campo e raggiungeremo l’obiettivo tanto ambito. Forza Rosarno, portiamoci in Eccellenza!”.

