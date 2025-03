Degrado al cimitero di Bocale, una cittadina: “eppure, quando i morti hanno votato…” | FOTO

StrettoWeb

“Se le bacheche dove si affiggono i manifesti funebri sono un pugno allo stomaco le condizioni dei cimiteri mettono ogni giorno al tappeto i reggini“. Torniamo a occuparci della situazione dei cimiteri di Reggio Calabria e lo facciamo dando spazio alla segnalazione di una lettrice riguardante lo stato di abbandono del cimitero di Bocale. “Fino al mese di settembre era una piccola oasi di pulizia e decoro per l’ultima dimora dei nostri cari. Un dipendente se ne prendeva cura in maniera encomiabile… Sembrerebbe che questa anima nobile sia stata licenziata. Verrebbe spontaneo a chi attraversa i viali del cimitero raccogliere i fiori e svuotare i bidoni dove vengono stoccati ma vengono le lacrime e la rabbia a tanto disastro“, spiega la cittadina.

La donna tira in ballo anche il menefreghismo dell’Amministrazione senza risparmiare una pungente riflessione: “che i defunti, sembrerebbe, abbiano avuto, per gli attuali residenti di Palazzo, un ruolo fondamentale ce lo riportano le cronache giudiziarie… Sempre da prendere col beneficio dell’inventario nell’attesa delle pronunce dei giudici. Ma questo va ben oltre gli eventuali oltraggi alla memoria di coloro i quali ignari hanno votato. Credo che su questa segnalazione al di là dell’indignazione di qualche reggino non avremo mai risposta dai funzionari responsabili perché vorrebbe dire aver svolto il loro lavoro per i quali sono pagati. Comunque, aspettiamo fiduciosi perché la speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.