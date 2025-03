Reggio ha il suo Spiderman! De Santis: “orgoglioso di rappresentare la mia città e la Domotek! C’è una magia…” | VIDEO

StrettoWeb

L’amichevole Spiderman di quartiere che protegge la Domotek Reggio Calabria volando da una parte all’altra della sua metà campo come avesse le ragnatele. Saverio De Santis, il libero amaranto che ha conquistato il pubblico reggino a suon di salvataggi spettacolari e una sotto-maglia che richiama l’eroe della Marvel diventata iconica, soprattutto fra i più piccoli. Saverio uno dei grandi protagonisti della cavalcata della Domotek Volley che da neopromossa è arrivata seconda in regular season e ha superato il primo turno dei Playoff.

“La semifinale Playoff è un risultato importante, penso che nessuno se lo aspettasse. – ha dichiarato De Santis nell’intervista con StrettoWeb – Mi piace dire che stiamo vivendo una magia. Da inizio anno c’è questa magia, un equilibrio in campo, armonia fra la squadra e lo staff, stiamo bene insieme e siamo contenti. Ora andiamo ad affrontare una grande squadra, fatta di grandi individualità ma come sempre ce la metteremo tutta: rispetto per tutti, paura di nessuno“.

Dopo aver battuto Lecce con due tie-break durissimi, la Domotek affronterà Acqui Terme al secondo turno dei Playoff, penultima sfida sul cammino verso il sogno di una storica promozione in A2, la seconda serie nazionale, sopra la quale esiste solo la mitica Superlega: un po’ come Serie B e Serie A nel calcio.

Ambire a un traguardo simile è motivo di grande orgoglio, soprattutto per un ragazzo originario di Palmi. “Per me rappresentare Reggio Calabria e la Domotek è motivo di orgoglio, questo risultato vale doppio. Non vedevo l’ora di giocare e di lottare per la squadra della mia terra e sono veramente felice di rappresentarla e vorrei raggiungere traguardi sempre più grandi. Come dico sempre: siamo uniti dallo stesso sogno e dalla stessa passione, tutti insieme verso grandi traguardi. Speriamo di raggiungerli il più presto possibile“, ha dichiarato De Santis.

In conclusione, un appello a riempire il PalaCalafiore in vista della sfida del 6 aprile contro Acqui Terme: “dobbiamo fare il tutto esaurito per la sfida conto Acqui Terme! Invitiamo tutti al PalaCalafiore e forza Domotek!“.

