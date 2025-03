Ddl violenza di genere, Raso: “Regione Calabria in prima linea con riforme”

StrettoWeb

“L’otto Marzo è la “Giornata Internazionale della Donna” è una ricorrenza che celebriamo tutti e che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne in particolare contro ogni violenza. Proprio in materia di norme per il contrasto alla violenza di genere, dopo due decenni, si è avviata una nuova stagione di riforme, infatti, la giunta regionale ha predisposto un disegno di legge Deliberazione di Giunta n. 59 del 17/2/2025 che è stato trasmesso per l’esame di merito in Terza Commissione Regionale, di cui sono membro in qualità di Segretario, Presidente Pasqualina Straface. Commissione che tra le sue competenze comprende, sanità, attività sociali, culturali e formative“. È quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Pietro Raso attraverso una nota stampa.

“Nei giorni scorsi, nel corso dell’esame del ddl, abbiamo ascoltato i rappresentanti di associazioni, dei centri antiviolenza, delle case rifugio di tutta la Calabria. – prosegue Raso – Ben 27 audizioni, un lavoro certosino per poter ascoltare conoscere il punto di vista delle associazioni, ed eventualmente integrare il disegno di legge recante la dicitura “Norme per il contrasto alla violenza di genere”, prima dell’approvazione definitiva in Consiglio Regionale.

Il loro contributo di idee e proposte è risultato preziosissimo. Grazie alla proposta in esame, che abroga la precedente normativa L.R. 20/2007, la Regione Calabria interviene sul problema introducendo misure di prevenzione atte a promuovere una cultura a favore dei diritti della persona e del rispetto della donna, nonchè misure di assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza e dei figli minori anche attraverso un sistema di reti territoriali che erogano servizi dedicati. L’impegno attivo della Regione nella lotta a ogni forma di violenza contro le donne passa attraverso prevenzione, contrasto e sostegno, allo scopo di diffondere una cultura a favore dei diritti della persona e del rispetto della donna e a fornire protezione e tutela alle donne vittime di violenza.

Un lavoro che stiamo portando avanti con l’Assessore alle Pari Opportunità, Caterina Capponi, con lo stesso Dipartimento, con risorse regionali e non solo, come supporto alla prevenzione per l’attuazione di politiche di contrasto per tutte le donne che subiscono violenza. Auguri, buon 8 Marzo!“, conclude.

