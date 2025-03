DASPO di 4 anni per lancio di monete all’arbitro durante Catanzaro-Reggiana

StrettoWeb

Il Questore di Catanzaro emette nei confronti di una persona il provvedimento DASPO – Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive. Personale della Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catanzaro ha notificato la Misura di Prevenzione del Divieto di Accesso alle manifestazioni sportive della durata di 4 anni. Il provvedimento è l’esito dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine sulla base delle attività info-investigative della DIGOS- Squadra Tifoserie, con il contributo del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

L’episodio che ha dato origine all’attività di polizia, risale al 2 marzo scorso in occasione dell’incontro di calcio Catanzaro-Reggiana, valevole per il campionato Nazionale Serie BKT, disputato nello Stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro. Nella circostanza, la terna arbitrale, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi veniva colpita dal lancio di alcune monetine, proveniente dal settore “Distinti” dello Stadio, creando un concreto pericolo.

L’attività informativa della Digos, che si è avvalsa della disamina della visione delle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, ha ricostruito l’intera dinamica del fatto e consentito di identificare l’autore della condotta. Ricorrendo tutti i presupposti di legge, al fine di prevenire che il soggetto ripeta analoghi comportamenti che minano il regolare svolgimento di manifestazioni sportive, gravemente offensivi dell’incolumità personale, di coloro che vi partecipano o assistono, il Questore quale Autorità di Pubblica Sicurezza, ha emesso la misura prevenzionale del DASPO.

L’uomo per la durata di 4 anni non potrà accedere agli stadi ove si disputano incontri di calcio di tutte le Serie e Categorie, anche giovanili, che si svolgeranno sull’intero territorio italiano e degli altri stati dell’Unione Europea. Il divieto si estende alle aree circostanti gli stadi e ai luoghi di transito e sosta di coloro che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche. Il Giudice Sportivo della lega Nazionale Serie B ha deliberato un’ammenda di 7.000,00 euro alla società del Catanzaro Calcio per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due monete, una delle quali colpiva l’arbitro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.