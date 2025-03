Il siciliano Sebastian Colnaghi su Rete 4: un salvataggio speciale “Dalla parte degli animali” | VIDEO

StrettoWeb

L’ambientalista Sebastian Colnaghi è stato recentemente ospite della trasmissione “Dalla Parte degli Animali”, in onda su Rete 4 ogni domenica, ideata da Silvio Berlusconi e Michela Vittoria Brambilla. L’invito è arrivato in seguito alla diffusione virale di un suo video in cui salva alcuni rospi intrappolati in una grata all’interno della riserva naturale di Pantalica, in Sicilia.

“È stato un piacere – dichiara Sebastian Colnaghi – collaborare con un programma che condivide i miei stessi valori e che ogni settimana porta all’attenzione del pubblico storie di amore e rispetto per la natura. Credo fermamente che ogni gesto, anche il più piccolo, possa fare la differenza. Salvare un rospo, proteggere un habitat o semplicemente diffondere consapevolezza sono azioni che, sommate, possono cambiare il destino di molti animali. Spero che questa esperienza possa ispirare sempre più persone a prendersi cura del nostro straordinario territorio”.

La trasmissione televisiva, da anni impegnata nella sensibilizzazione del pubblico, promuove iniziative concrete a favore della fauna. Quest’anno ha festeggiato le 1.000 adozioni di cani e gatti sottratti all’abbandono e alla sofferenza, diventando un punto di riferimento per chi desidera offrire loro una seconda possibilità. Grazie agli appelli trasmessi in televisione, molte famiglie hanno trovato un nuovo amico a quattro zampe, contribuendo attivamente alla lotta contro il randagismo.

“Invito tutti – conclude Colnaghi – a diventare parte attiva in questa lotta per la salvaguardia degli animali e dell’ecosistema che ci circonda. Spero che sempre più persone scelgano di impegnarsi attivamente perché il futuro del nostro pianeta dipende dalle azioni di oggi”.

Sebastian Colnaghi su Rete4: il racconto di un salvataggio speciale

