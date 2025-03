Cus Catania-Dierre Reggio Calabria: la presentazione del match

StrettoWeb

Sono ben quattro gli anticipi della C Unica, Calabria/Sicilia. Piatto ricco in terra etnea. La Dierre giocherà al Palarcidiacono per affrontare un Cus Catania che ha tanta voglia di aggancio. Bianco-blu in piena striscia di risultati positivi. Sette vittorie consecutive per gli universitari. Cinque per la Dierre. Due punti in più in classifica per i cestisti di Coach Cotroneo che vinsero, nella gara di andata, con il punteggio di 80 a 72 all’interno di una sfida molto combattuta.

Il Cus ha grossi nomi all’interno del proprio roster come l’ex Castanea Giordano Chakir, l’esterno visto a Molfetta e Barcellona, Andres Duval. In regia c’è una vecchia conoscenza del basket reggino come Signorino, tanta esperienza dalle mani di Arena e Corselli, finalisti del campionato nella passata stagione, Santonocito, Andrea Farruggio da Comiso, insomma, un roster veramente forte e ben composto.

La Dierre si sta allenando forte e vuole arrivare carica all’impegno in trasferta. Inizia un tour de force di partite cruciali: sabato a Catania, successivamente al Palalivatino contro la seconda forza del torneo, anche per la matematica, il Basket Gela e successivamente ancora, tra tre settimane, in casa, ma al Palalumaka contro la capolista, anch’essa matematica, Alfa Catania.

E’ corsa a tre per il terzo posto, anche perchè, l’Olympia Comiso, team che ha veleggiato per larga parte del torneo sulla seconda piazza, ha gli stessi punti del Cus Catania. Palla a due alle ore 18 del 29 marzo. Arbitreranno la sfida Francesco Marino e Giuseppe Sguali di Porto Empedocle. Diretta social sulla pagina Facebook della società ospitante.

