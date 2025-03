Cultura della legalità, incontri dei carabinieri a Santa Teresa e Savoca

StrettoWeb

Sulla scia dei positivi riscontri sin qui ottenuti, continuano gli incontri organizzati dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina in favore degli istituti scolastici, nell’ambito dell’impegno per diffondere la “Cultura della Legalità” e sensibilizzare i più giovani su tematiche di grande attualità come quelle relative alla violenza di genere, la sicurezza stradale con le novità apportate dalla rimodulazione del Codice della Strada, nello specifico le conseguenze che possono derivare dalle cattive condotte alla guida come la distrazione, l’eccesso di velocità, la guida sotto l’influenza di alcol o droghe, nonché l’uso delle sostanze stupefacenti e le conseguenze che ne derivano e molti altri fenomeni di devianza giovanile, materie in cui l’Arma dei Carabinieri è da sempre in prima fila per prevenire condotte rischiose.

Con l’obiettivo di far conoscere meglio ai più piccoli l’Arma dei Carabinieri e parlare con loro della legalità. nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno incontrato circa 300 tra studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria “L. Petri” di Santa Teresa di Riva di cui 40 della scuola secondaria nella sede distaccata di Savoca e con tutti si sono soffermati a dialogare e ad approfondire tutte le tematiche trattate.

Con un linguaggio chiaro, diretto e ricco di esempi pratici, i militari dell’Arma hanno discusso con i giovani sul rispetto della legge, sullo sviluppo di un’etica della responsabilità e sull’importanza della fiducia nelle Istituzioni dello Stato. Non si è trattato di una semplice lezione, ma di un confronto vivo e stimolante, che ha visto i ragazzi partecipare attivamente, ponendo domande e raccontando dubbi ed esperienze personali.

È stata un’occasione dove le studentesse e gli studenti intervenuti hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri ed i relativi compiti istituzionali e le funzioni quotidianamente assolte al servizio delle comunità.

Nella convinzione che la diffusione della cultura della legalità rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita civile e sociale del territorio, con la finalità di investire nella formazione delle nuove generazioni, nei prossimi mesi i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina faranno visita ad altri istituti scolastici per incontrare i giovani affinché diventino cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire al miglioramento della società in cui vivono.

