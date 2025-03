Crotone: la Polizia di Stato in prima linea contro la violenza di genere

StrettoWeb

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica e nel contrasto alla violenza di genere. Al fine di perseguire e favorire l’innalzamento dell’attenzione sul fenomeno della violenza di genere, stamane, il personale della Questura si è trovato in piazza della Resistenza con la permanente campagna “Questo non è amore”, allestendo un gazebo informativo unitamente all’Ufficio mobile della Polizia di Stato.

È stata l’occasione per fornire alla cittadinanza dettagli relativi al progetto, anche attraverso la distribuzione dell’opuscolo e della brochure contenente informazioni e statistiche aggiornate sul fenomeno, sugli strumenti con focus sulla misura di prevenzione dell’ammonimento, storie e testimonianze reali.

La campagna della Polizia di Stato è volta a interrompere il muro di omertà che aleggia delle volte in storie drammatiche di violenza domestica, offrendo la massima disponibilità ed attenzione per la tutela delle vittime e dei loro figli.

L’iniziativa ha riscosso pieno successo con la partecipazione di tanti cittadini che hanno accolto favorevolmente la campagna di sensibilizzazione invitando gli appartenenti della Questura a ripeterne altre interessando le periferie ed i paesi vicini. Nell’ultimo anno il Questore di Crotone ha emesso n. 50 provvedimenti di ammonimento per condotte persecutorie o violenza domestica.

