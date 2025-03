Crotone, DASPO “fuori contesto” per due soggetti ritenuti pericolosi: divieto di accesso agli eventi sportivi

StrettoWeb

Nell’ottica dell’intensificazione dell’attività di prevenzione al fenomeno delle violenze durante le manifestazioni sportive il Questore di Crotone Renato Panvino, ha emesso due provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) “fuori contesto”, per la durata di un anno ciascuno, nei confronti di altrettanti soggetti, già condannati rispettivamente per violazione della normativa sulle armi e per associazione a delinquere in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero.

I provvedimenti, emanati sulla scorta del procedimento amministrativo avviato dalla Divisione Polizia Anticrimine, traggono la loro legittimazione dalla legge n. 401 del 1989, che ha previsto l’applicabilità della misura di prevenzione anche in riferimento a condotte realizzate in ambiti non ricollegabili ad eventi sportivi. Il divieto è oggi applicabile non soltanto a coloro che hanno palesato una potenziale pericolosità per l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive in occasione delle stesse, ma anche ai soggetti a carico dei quali tale pericolosità risulti aliunde, ossia dall’essere incorsi in denunzia o condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati, specificamente indicati e scelti quali indici precisi di attitudine al compimento di reati di particolare allarme sociale. La previsione normativa risponde quindi all’esigenza di evitare che soggetti che si trovano nelle condizioni oggettive previste dalla norma, per i quali è presumibile la probabilità di condotte violente, possano accedere alle manifestazioni sportive, luoghi in cui condotte analoghe potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’attività della Questura è in linea con le direttive emanate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione pubblica in una cornice di sicurezza senza turbative per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, scremando i soggetti ritenuti pericolosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.