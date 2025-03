Crocierismo, Msc punta forte su Messina e Palermo: “il Sud ricopre un ruolo centrale”

StrettoWeb

Leonardo Massa, vicepresidente Southern Europe di Msc Crociere, ha sottolineato: “anche quest’anno siamo presenti alla Bmt appuntamento imprescindibile per il settore e per Msc Crociere. Il Sud Italia continua a occupare un ruolo centrale nei nostri piani di crescita con Napoli, che con la sua posizione strategica e il suo ruolo di hub crocieristico in espansione, sarà protagonista per la prima volta con ben quattro navi operative nella stagione estiva. Inoltre, il nostro rafforzamento in Sicilia e Puglia, che ospitano porti chiave del Mezzogiorno come Palermo, Messina, Bari e Brindisi, conferma la grande fiducia nel potenziale turistico di queste regioni e nell’enorme valore economico che sanno generare. Un percorso di crescita che non solo consolida il legame tra Msc Crociere e il territorio, ma contribuisce anche allo sviluppo dell’intero comparto turistico, creando nuove opportunità per il settore e per le economie locali.

Numeri

In Sicilia i numeri di Msc Crociere sono in crescita, è stato sottolineato, con Messina che vede un incremento da 32 a 53 scali e un traffico passeggeri che passerà da 210.000 dell’anno scorso a 350.000 persone. Palermo passa da 85 a 105 scali, grazie alla presenza di Msc Magnifica e Msc Seaside.

