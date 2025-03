Crocierismo a Messina, Basile: “vogliamo fare ulteriore salto di qualità”

StrettoWeb

“Questa mattina ho partecipato a Napoli alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), un appuntamento strategico per gli operatori del settore e un’opportunità fondamentale per chi, come noi, punta a consolidare la crescita turistica del territorio. Nel corso della giornata ho avuto un confronto proficuo con Leonardo Massa, Vicepresidente di MSC, per rafforzare la sinergia tra la compagnia e la città di Messina”. E’ quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“In attesa della realizzazione del nuovo terminal crocieristico, il nostro impegno è quello di creare le migliori condizioni affinché l’incremento dei flussi turistici porti sviluppo e opportunità concrete per la città e il suo tessuto economico. Messina è già una meta strategica per il traffico crocieristico, ma il nostro obiettivo è fare un ulteriore salto di qualità: migliorare i servizi, valorizzare il territorio e garantire un’accoglienza sempre più strutturata ed efficiente. Con MSC lavoriamo per potenziare le esperienze offerte ai crocieristi, incentivare la permanenza dei visitatori in città e sviluppare un sistema turistico sempre più integrato e competitivo”, conclude Basile.

