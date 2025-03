Crescita felice: borsa di studio Anpit a una studentessa di Messina | NOME

StrettoWeb

Con un articolato e approfondito elaborato sulla “crescita felice” è la studentessa Claudia La Greca, della IV A Cambridge del Liceo Classico La Farina, la vincitrice della borsa di studio CambiaMenti promossa da Anpit Azienda Italia (Associazione nazionale per l’industria e il terziario), presieduta da Federico Iadicicco. La traccia scelta da Anpit per la seconda edizione del premio invitava ad una riflessione sulla necessità di ripensare il concetto di crescita, non più come illimitata, legata al consumo sfrenato, ma in grado di conciliare benessere, sostenibilità e giustizia sociale, nel rispetto dell’ambiente e delle future generazioni.

La consegna della borsa di studio da 500 euro si è svolta nell’aula magna del Liceo Classico La Farina alla presenza della dirigente scolastica Caterina Celesti, della professoressa di Filosofia e Storia Patrizia Salvatore che ha seguito le classi nella preparazione alla partecipazione al concorso e della presidente di Anpit Sicilia Lidia Dimasi.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla giornalista Rosaria Brancato, le compagne e i compagni di studio della vincitrice hanno condiviso l’emozione per un riconoscimento che è frutto di un percorso didattico e di approfondimenti su tematiche attuali molto sentite dai giovani ed evidenziate anche da Agenda 2030 là dove a proposito del diritto delle future generazioni ad usufruire della natura e dell’ambiente in condizioni pari alle nostre, si ribadisce come sia necessario “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

A premiare Claudia La Greca è stata la presidente Anpit Sicilia Lidia Dimasi che si è soffermata sulla centralità che Anpit Azienda Italia dà alla persona ed al giusto equilibrio tra lavoro e benessere del lavoratore. La borsa di studio Anpit è un importante premio per il Liceo Classico La Farina che continua ad ottenere prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale, a testimonianza dell’eccellente qualità dell’offerta didattica.

L’elaborato della studentessa Claudia La Greca dopo aver vinto la selezione provinciale concorrerà per la selezione regionale. A maggio sarà infine assegnata la borsa di studio nazionale nel corso di Apotheke 2025, prestigioso evento che si terrà a Taormina alla presenza del presidente nazionale Anpit Federico Iadicicco, di esponenti dei governi regionale e nazionale, di qualificati esperti del mondo della formazione, dell’imprenditoria e degli ordini professionali.

