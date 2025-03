Il Covid è nato in laboratorio a Wuhan? La rivelazione di un’agenzia di spionaggio

StrettoWeb

Nonostante siano passati diversi anni dalla pandemia di Covid, le notizie riguardanti l’origine del virus e la sua diffusione sono ancora parecchio lacunose. L’ipotesi che sia stato rilasciato per errore in un laboratorio di Wuhan è fra le più accreditate ma le scarse informazioni trapelate dalla Cina non hanno mai permesso di andare a fondo nella questione.

Secondo un rapporto congiunto delle pubblicazioni Die Zeit e Sueddeutscher Zeitung, l’agenzia di spionaggio tedesca BND nel 2020 aveva stimato che la diffusione del coronavirus responsabile della pandemia di Covid-19, con una probabilità dell’80-90%, sia stato rilasciato accidentalmente dall‘Istituto di virologia cinese di Wuhan.

Secondo la ricerca, la valutazione si è basata su un’analisi di dati pubblici e, in particolare, su materiale ottenuto nell’ambito di un’operazione di intelligence denominata in codice ‘Saaremaa’. Tra questi rientrano dati scientifici provenienti da istituti di ricerca cinesi, tra cui il Wuhan Institute of Virology, uno dei principali istituti cinesi per la ricerca sui virus.

Secondo i documenti, tale valutazione sarebbe sta condivisa con la CIA nell’autunno 2024. Un portavoce della CIA ha dichiarato che è più probabile che il Covid sia nato in laboratorio anzichè in natura. Il BND ha rifiutato di commentare, così come il cancelliere uscente tedesco Olaf Scholz.

