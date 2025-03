Cosenza, allo stadio “Marulla” si gioca Spagna-Francia Under 19

StrettoWeb

Si giocherà mercoledì 19 marzo alle ore 14.00, presso lo stadio San Vito Gigi Marulla, la sfida tra le Nazionali Under 19 di Spagna e Francia. Rivincita della finale di Belfast vinta dagli iberici 2-0 nel luglio scorso grazie alle reti di Iker Bravo e Assane Diao, due calciatori che militano nell’attuale Serie A con Udinese e Como. La gara è valida per l’Elite Round di qualificazione alla fase finale della competizione, in programma in Romania dal 13 al 26 giugno.

Info biglietti

L’ingresso per Spagna-Francia sarà gratuito dietro presentazione di un titolo di accesso scaricabile al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/elite-round-under-19-cosenza-spagna-francia/263093.

Accrediti media

I giornalisti, i fotografi e gli operatori che vorranno richiedere l’accesso agli stadi e alle aree riservate possono inviare una mail con oggetto “Accredito media Elite Round Under 19” agli indirizzi press@figc.it e m.calabresi@figc.it indicando la testata di appartenenza e le partite per le quali si richiederà l’accredito. La scadenza della procedura di richiesta accrediti è fissata per le ore 19 del giorno precedente ogni partita.

