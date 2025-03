Cosenza, spari all’alba nel centro storico: indagini in corso

StrettoWeb

Momenti di tensione all’alba nel centro storico di Cosenza, dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i proiettili hanno colpito il muro di un’abitazione, mandando in frantumi una finestra. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio potrebbe essere stato preceduto da una lite, anche se la dinamica resta ancora da chiarire. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire i dettagli dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude un possibile collegamento con attività illecite, come lo spaccio di droga, ma al momento si tratta solo di congetture. Le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.

