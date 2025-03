Cosenza, il sindaco inaugura la Fiera di San Giuseppe

StrettoWeb

Si è aperta l’edizione 2025 della Fiera di San Giuseppe di Cosenza. La cerimonia del taglio del nastro, alla presenza del sindaco Franz Caruso, si è svolta lungo il viale Giacomo Mancini. “A legare la fiera di quest’anno alle sue radici, a quel 1234 della sua istituzione per mano di Federico II di Svevia che parificò l’allora Fiera della Maddalena di Cosenza alle altre più importanti fiere che si svolgevano nel Meridione, in città come Sulmona, Capua, Bari e Taranto – è quanto c’è scritto in una nota dell’ufficio stampa del Comune – è stata la bella e interessante teatralizzazione dal titolo ‘La Fiera dello Stupor Mundi-Alla corte di Federico II di Svevia’, che richiama le origini della Fiera, risalenti a quasi ottocento anni fa e di cui sono stati ancora una volta protagonisti gli attori e i figuranti dell’associazione ‘La Città del Sole- Tommaso Campanella’, che, diretti da William Gatto, hanno riproposto la lettura della bolla imperiale con la quale Federico II di Svevia istituì ufficialmente la Fiera. Un momento in cui, sotto gli occhi del sindaco Caruso, alla presenza dello stesso Imperatore in costume d’epoca, della sua corte, con damigelle, banditori, musici e mangiafuoco, la Fiera ha vissuto il suo inizio, precedendo la consueta passeggiata del primo cittadino tra gli stand sistemati lungo il percorso fieristico”.

“Espositori da tutte le parti del Mezzogiorno e anche oltre”

Visibilmente soddisfatto il primo cittadino, secondo il quale “la Fiera è un evento che coinvolge non solo la città, ma tutta la provincia e la regione. Quest’anno – ha aggiunto Caruso – abbiamo espositori provenienti da tutte le parti del Mezzogiorno e anche oltre. E la presenza già numerosa di pubblico ci lascia ben sperare perché abbiamo la convinzione che i numeri degli anni passati saranno anche superati”.

