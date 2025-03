Cosenza, l’ex Reggina Ivan Franceschini nuovo allenatore della Primavera

StrettoWeb

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera ad Ivan Franceschini. Il tecnico emiliano, dopo una importante carriera da calciatore tra i professionisti, ha maturato diverse esperienze sulle panchine di Reggina (vice allenatore della prima squadra e Under 19) Palmese, Cittanovese e Castrovillari. L’allenatore ha diretto oggi il suo primo allenamento. Al mister Franceschini un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblù”.

Così in una nota il Cosenza comunica l’ingaggio dell’ex difensore della Reggina Ivan Franceschini come allenatore della Primavera. Franceschini vive a Reggio Calabria da tempo e in questi anni ha allenato diverse formazioni dilettantistiche calabresi. Ora una nuova avventura, questa volta a livello giovanile e in Serie B, anche se in un contesto decisamente difficile e delicato. Com’è noto, a Cosenza la situazione non è delle migliori, con il rischio retrocessione in C, una piazza in contestazione, la cessione societaria all’orizzonte e anche diversi problemi proprio a livello giovanile.

