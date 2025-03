Caso Gentile – Scutellà, Conte a Cosenza va giù duro: “furto di democrazia a danno dei calabresi”

StrettoWeb

La manifestazione di oggi pomeriggio, a Cosenza, “Alziamo la testa” organizzata dal Movimento 5 Stelle si è svolta all’Auditorium “Guarasci” di piazza XV Marzo, proprio di fianco il Teatro Rendano. L’evento è stato organizzato per esprimere vicinanza all’ormai ex parlamentare Elisa Scutellà che ha perso il seggio alla Camera in favore del forzista Andrea Gentile. La polemica è partita dal riconteggio delle schede che ha consentito al politico cosentino di conquistare lo scranno inizialmente assegnato al Movimento 5 Stelle. All’iniziativa oltre al leader Giuseppe Conte, anche l’europarlamentare Pasquale Tridico ed un folto gruppo di deputati e senatori, insieme a dirigenti locali, militanti e simpatizzanti.

Conte: “furto di democrazia”

“Siamo a Cosenza per denunciare un furto di democrazia, un torto al voto libero dei calabresi, le regole sono state oltrepassate per gentile concessione ad un figlio d’arte, esponente di una famiglia che riesce a condizionare anche gli ambienti romani alimentando un sistema clientelare”. Va giù duro Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle. “Regionali? Cercheremo di creare un progetto alternativo per una terra che soffre per la sanità, dobbiamo investire non nelle armi ma in sanità e scuola“, rimarca Conte.

