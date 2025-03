Il corso del “Majorana” di Milazzo tra i migliori per la formazione docenti

StrettoWeb

Ulteriore riconoscimento di merito e qualità per l’Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana di Milazzo che, ancora una volta, si distingue all’interno del panorama dell’innovazione didattico-metodologica per l’approfondita e ponderata scelta proposta alla propria comunità educativa. Il corso di formazione per docenti “Progettare un curricolo per competenze: la valutazione al centro” (ID SOFIA 83269), condotto dalla formatrice Ivana Summa, direttrice della rivista Fare l’Insegnante edita da Euroedizioni Torino, è stato selezionato dal SAFI – Scuola dell’Alta Formazione dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito – tra le migliori buone pratiche per la formazione degli insegnanti.

L’ importante riconoscimento premia l’impegno del Majorana nella promozione di un’istruzione di qualità e nell’adozione di strategie didattiche innovative. Il corso, che pone al centro la progettazione di un curricolo per competenze e la valutazione come leva di crescita per studenti e docenti, è stato attentamente valutato e selezionato dal SAFI per il suo alto valore formativo e metodologico e avvalora la collocazione dell’istituto mamertino – Scuola polo regionale del movimento Avanguardie Educative di INDIRE – quale punto di riferimento per la sperimentazione e la ricerca didattica, nell’offerta di percorsi di formazione efficacemente rispondenti alle esigenze della scuola del futuro.

“Questo traguardo conferma l’importanza di una formazione continua e di qualità per i docenti – commenta il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, – e ci spinge a proseguire con determinazione nella nostra missione di innovazione e miglioramento dell’apprendimento, di pieno compimento di una scuola-fucina di idee e competenze, al servizio della crescita professionale degli insegnanti e della didattica del XXI secolo”.

