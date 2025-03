Corruzione al Parlamento UE, retate della polizia Bruxelles: 15 parlamentari nel mirino

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, la polizia federale belga ha condotto delle retate come parte di un’indagine più ampia riguardante la corruzione nel Parlamento Europeo. “Possiamo confermare che abbiamo un’indagine in corso sulle accuse preliminari di corruzione attiva, falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro al Parlamento europeo“, ha affermato un portavoce dell’ufficio del procuratore belga. Lo riporta “Politico”. La polizia ha condotto delle retate in 21 indirizzi a Bruxelles, nelle Fiandre, in Vallonia e in Portogallo, ha aggiunto il portavoce. Diverse persone sono state arrestate.

Il Parlamento europeo ha già affrontato un esame approfondito sull’influenza degli stati stranieri sul processo decisionale dell’UE in uno scandalo chiamato Qatargate scoppiato nel dicembre 2022, quando il Qatar è stato accusato di aver cercato di influenzare Bruxelles e il Parlamento UE attraverso tangenti e regali tramite organizzazioni intermediarie.

Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa investigativa “Follow the Money” e le pubblicazioni belghe “Le Soir” e “Knack”, nel mirino degli inquirenti sarebbero finiti circa 15 fra parlamentari europei attuali ed ex. “Il Parlamento europeo prende atto delle informazioni“, ha affermato giovedì un portavoce del Parlamento europeo. “Quando richiesto, collabora sempre pienamente con le autorità giudiziarie“.

Victor Negrescu, vicepresidente del Parlamento per la trasparenza e la lotta alla corruzione, ha affermato che le accuse “sono profondamente preoccupanti“, aggiungendo “non possiamo accettare che gli individui sotto accusa siano quelli che influenzano le decisioni e redigono la legislazione europea“.

“Follow the Money”, “Le Soir” e “Knack” hanno riferito che i procuratori stavano indagando su illeciti collegati al gigante della tecnologia cinese Huawei.

