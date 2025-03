Corigliano Rossano, tutto pronto per lo spettacolo “Prove”: dove acquistare i biglietti

StrettoWeb

La stagione teatrale del Comune di Corigliano-Rossano “Il Teatro si fa in tre” propone un nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna “Matinée e pomeridiane… teatrali in CO.RO.”, a cura del Comitato FITA Provinciale di Cosenza – Direzione Artistica di Imma Guarasci – e delle Pro Loco di Corigliano e Rossano. Si tratta della rappresentazione teatrale dal titolo “PROVE” della compagnia T.A.M.M. Aps, liberamente ispirata ad opere di Edmond Rostand e del Trio Lopez/Marchesini/Solenghi, con la regia di Andrea Arciglione, in programma per sabato 29 marzo alle ore 18:30 al Teatro Valente. Lo spettacolo, con adattamento di Alessandra Pettinato e la partecipazione di Francesco Gaccione e della stessa Pettinato, è in concorso alla VII^ edizione di “Quadrato in scena…itinerante”.

Lo spettacolo

“PROVE” è uno spettacolo che esplora la natura più intima e fragile del teatro amatoriale: un luogo dove la passione pura si intreccia con la quotidianità, dove il palcoscenico diventa il riflesso della vita stessa. I protagonisti – tre attori (due uomini e una donna) – si alternano tra l’essere se stessi e l’essere personaggi, costruendo un dialogo costante tra finzione e realtà. Questa dinamica permette di indagare non solo il “cosa” (i pezzi portati in scena, come il funerale del Trio Lopez, Marchesini e Solenghi e il Cyrano), ma soprattutto il “perché”: il profondo amore per il teatro, le sue difficoltà e la sua capacità di unire chiunque riesca a ritagliarsi del tempo per provare, nonostante le fatiche della vita quotidiana. “PROVE” vuole essere un omaggio sincero e sentito al teatro amatoriale, alla sua umanità e alla sua capacità di trasformare anche il tempo rubato in qualcosa di prezioso. Lo spettacolo si chiude non con una scena perfetta, ma con uno sguardo di complicità tra gli attori e una riflessione profonda su ciò che hanno vissuto!

Info biglietti

È possibile acquistare i biglietti in prevendita al seguente link: https://www.diyticket.it/…/22244/tetris-di-ciro-lenti oppure direttamente al botteghino il giorno dello spettacolo. È disponibile, su prenotazione, servizio navetta da Villa Margherita. Per informazioni si può contattare la Pro Loco al numero 3492521291.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.