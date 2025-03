Corigliano Rossano, FdI chiede commissione sul Garante per la disabilità

StrettoWeb

Una Commissione ad hoc per discutere, ascoltare e confrontarsi sulla proposta di istituire un Garante per i diritti delle persone con disabilità nel Comune di Corigliano Rossano. È la richiesta rilanciata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia su impulso del consigliere comunale Daniela Romano, promotrice dell’iniziativa. La proposta, presentata mesi fa e già al centro di un incontro informale con alcuni familiari di persone con disabilità, attende ancora un confronto istituzionale serio.

Nonostante la disponibilità iniziale mostrata dall’assessore alle Politiche Sociali Marinella Grillo, secondo Romano non ci sono stati sviluppi concreti. “A seguito delle importanti riflessioni emerse in merito alla mia proposta, e nonostante la disponibilità dimostrata dall’assessore Grillo, non si è ancora avviato un confronto istituzionale serio e approfondito”, ha dichiarato il consigliere di FDI. “Per questo motivo ritengo necessario, come già richiesto alla Presidente della Commissione Servizi Sociali Lidia Sciarrotta, che si valuti la possibilità di convocare una Commissione ad hoc dedicata esclusivamente all’analisi e alla discussione di questa importante proposta, aperta anche alle molte associazioni che si occupano di disabilità“.

Secondo il consigliere Romano, l’istituzione del Garante rappresenterebbe un punto di svolta per la città, creando un presidio stabile e autorevole in grado di dare voce e tutela a una fascia di popolazione troppo spesso lasciata ai margini.

“La figura del Garante rappresenterebbe una possibilità concreta per il nostro Comune di mettere finalmente al centro le esigenze reali delle persone con disabilità, offrendo loro un presidio istituzionale di tutela, di ascolto, di impulso e di rappresentanza“. La rappresentante di FDI ha sottolineato la necessità di un percorso inclusivo che coinvolga tutte le forze, senza bandiere politiche. “L’impegno per l’inclusione e i diritti non è una battaglia di parte, non deve avere colore politico, ma si tratta di un dovere civico e morale. – ha concluso – Mi auguro che la Presidente della Commissione Servizi alla Persona Lidia Sciarrotta voglia accogliere questa proposta con la consueta sensibilità e attenzione“. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ribadisce così la volontà di dare voce a chi oggi chiede strumenti concreti per essere ascoltato e riconosciuto.

