Corigliano Calabro, noto avvocato accoltellato con violenza nel suo studio: è in codice rosso

Un avvocato, Natale Morrone, di 53 anni, è stato ferito con alcune coltellate nel suo studio a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, in circostanze sulle quali indaga la polizia di Stato. Morrone, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in elisoccorso nell’ospedale di Cosenza. Le sue condizioni, secondo quanto si é appreso, vengono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Morrone si occupa sia di civile che di penale. Sulle cause e le modalità del ferimento, al momento, non si esclude alcuna ipotesi, anche se quella prevalente é che l’avvocato possa essere stato ferito da un cliente col quale aveva concordato un appuntamento in studio e che, dopo il fatto, é fuggito.

Sono varie le ipotesi al vaglio degli investigatori per accertare il movente e identificare il responsabile del ferimento dell’avvocato Natale Morrone, accoltellato stasera nel suo studio di Corigliano-Rossano. Sul ferimento, insieme al Commissariato, indaga la Squadra mobile di Cosenza, il cui personale si é recato sul posto insieme alla Scientifica, che ha effettuato i rilievi. L’ipotesi che appare, al momento, più credibile è che a ferire l’avvocato sia stata una persona con la quale il professionista aveva concordato un appuntamento in studio.

Non si tratterebbe, comunque, dell’unica pista che viene seguita, al momento, dalla Polizia. Non si sa inoltre se nel momento in cui é stato ferito Morrone fosse in studio da solo o se fosse presente qualche suo collaboratore che potrebbe fornire elementi utili per le indagini.

Avvocato ferito nel suo studio, responsabile si é costituito

Si é costituito in serata nella Questura di Cosenza il responsabile del ferimento dell’avvocato Natale Morrone, di 53 anni, accoltellato nel suo studio a Corigliano-Rossano. La sua identità, al momento, non é stata resa nota. Gli investigatori, inoltre, non hanno riferito se nei suoi confronti sia stato eseguito un provvedimento restrittivo. Ha trovato conferma, comunque, l’ipotesi secondo cui a ferire Morrone è stata una persona con la quale l’avvocato aveva concordato un appuntamento per motivi legati alla sua attività professionale.

Nel corso del colloquio, secondo quanto si é appreso, il cliente ha estratto un coltello che nascondeva in tasca ed ha colpito il professionista, dandosi poi alla fuga. In serata, inoltre, si é appreso che le condizioni dell’avvocato Morrone, anche se la prognosi resta riservata, sono sensibilmente migliorate.

