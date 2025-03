Conte a Cosenza, sarà presente all’evento del Movimento 5 Stelle

StrettoWeb

Si terrà domani 29 Marzo a Cosenza su Corso Mazzini 239 – poco prima di piazza Bilotti – la manifestazione “Alziamo la testa” (in caso di pioggia la location sarà invece l’Auditorium Guarasci in piazza XV Marzo n.1, di fianco Teatro Rendano) organizzata dal Movimento 5 Stelle per “denunciare la malapolitica calabrese che ha rubato ai propri concittadini il diritto di voto e portato all’esclusione di Elisa Scutellà dalla Camera dei deputati”.

Conte in Calabria

L’evento avrà inizio dalle ore 16:30 e vedrà la partecipazione di deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali e amministratori locali del M5s provenienti da tutto il Paese, nonché Giuseppe Conte. “Oltre al tema principale ci sarà l’occasione per accendere i fari sulle altre ingiustizie che i calabresi devono subire riguardo la sanità, il welfare, l’ambiente, la scuola. A parlarne sono stati invitati esponenti della società civile, di comitati e associazioni, cittadini“, c’è scritto nella nota.

