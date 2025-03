Consorzio Bivongi DOC protagonista alla ProWein di Dusseldorf

StrettoWeb

Si è da poco conclusa ProWein 2025, la prestigiosa Fiera Internazionale dei Vini e Liquori tenutasi a Düsseldorf fino al 18 marzo, e il Consorzio Bivongi DOC non può che esprimere profonda gratitudine per gli straordinari apprezzamenti ottenuti. In tantissimi hanno chiesto maggiori informazioni, anche, sulla denominazione. Questo evento ha rappresentato una vetrina mondiale per il nostro territorio e i nostri vini, segnando un momento cruciale per la valorizzazione delle eccellenze enologiche calabresi.

Grazie all’entusiasmo e al supporto ricevuti da esperti del settore, produttori, distributori e appassionati di vino provenienti da ogni parte del mondo, il Consorzio Bivongi DOC ha avuto l’opportunità di presentare la propria tradizione, la qualità inconfondibile dei suoi vini e l’unicità del territorio da cui provengono. La ProWein ha permesso di consolidare importanti relazioni internazionali e di aprire nuovi orizzonti per l’esportazione, confermando il crescente interesse verso i vini Bivongi.

“Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno visitato il nostro stand, mostrando grande curiosità e passione per il nostro lavoro. Un ringraziamento speciale va, inoltre, ai produttori associati al Consorzio, la cui dedizione e impegno hanno reso possibile una rappresentazione così significativa del nostro patrimonio enogastronomico”, ha sottolineato la presidente Adele Anna Lavorata insieme ai consorziati.

Il Consorzio Bivongi DOC si impegna a continuare il percorso di valorizzazione e promozione dei nostri vini, portando avanti con orgoglio la tradizione e la qualità che ci contraddistinguono. “Non vediamo l’ora di partecipare ai prossimi eventi internazionali e di continuare a far conoscere i sapori autentici della nostra terra. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo”, le sue parole.

Non solo fiera e stand, ad ogni modo. Anche una serata di celebrazioni: la Regione Calabria ha avuto un ruolo da protagonista in qualità di main sponsor del Meininger Award, premio dedicato alle personalità più influenti nel settore del vino e dei liquori che, tradizionalmente, si tiene la sera prima della ProWein e rappresenta l’inizio sensazionale della fiera.

Tra i vini in degustazione durante la serata, c’erano anche quelli del Consorzio Bivongi Doc, ideali ambasciatori della Calabria all’interno di un evento di portata internazionale.

