Consiglio Ue, il Senato approva la risoluzione di maggioranza con 109 sì

L’Aula del Senato ha approvato la risoluzione numero due di maggioranza, presentata in Senato dopo le comunicazioni del premier Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo che si terrà il 20 e 21 marzo. Via libera con 109 sì, 69 no e 4 astenuti. Il testo, in 12 punti, ha visto la convergenza di tutte le forze di maggioranza, con parere positivo del governo. Respinte le 5 risoluzioni presentate dalle opposizioni, rispettivamente dal M5S, IV, Pd, Avs e Azione.

Gli astenuti, stando a quanto si legge sui tabulati della seduta, sono tre senatori delle Autonomie (Unterberger, Patton, Durnwalder) e Marco Lombardo, esponente di Azione.

