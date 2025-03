Il Consiglio dei ragazzi di San Filippo del Mela in trasferta a Caiazzo dal 5 al 7 marzo per il secondo raduno nazionale dal tema “Civis oecologicus sum”

StrettoWeb

Una trasferta ricca di soddisfazioni per gli studenti del Consiglio Comunale dei ragazzi di San Filippo del Mela, che hanno partecipato nei giorni scorsi al secondo raduno nazionale dei Consigli Comunali dei ragazzi, a Caiazzo, in provincia di Caserta. Dopo l’esperienza dello scorso anno a Morrovalle, i giovani filippesi, unici rappresentanti della provincia di Messina, hanno colto al volo l’opportunità offerta dal presidente Giuseppe Adernò di confrontarsi con i coetanei provenienti da otto regioni d’Italia su tematiche quali la Costituzione, l’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. “I nostri giovani – dichiara il sindaco Gianni Pino – hanno scelto di partecipare al gruppo di studio sulle questioni ambientali, realizzando una brillante presentazione. Non posso che essere orgoglioso di loro, per l’impegno che mettono in ogni attività e per l’entusiasmo che trasmettono a tutti noi”.

La relazione finale è stata presentata nel corso dell’evento che ha avuto luogo presso il Belvedere di San Leucio, a Caserta, dove i sindaci dei ragazzi hanno anche rinnovato il loro giuramento. Un’esperienza indimenticabile per i cinque studenti della scuola Enrico Fermi di San Filippo del Mela, che si sono messi in gioco con impegno, dimostrando il loro senso civico e il rispetto per le istituzioni, ma nel contempo un’opportunità per parlare della propria città anche fuori dalla Sicilia. Nel corso della prima giornata, infatti, il sindaco dei ragazzi Nancy Cirino ha presentato la città, illustrandone la storia, le tradizioni e le iniziative. Ad accompagnare il gruppo filippese, il vicesindaco Valentino Colosi, l’assessore alla cultura Teresa Artale e la vicepresidente del Consiglio comunale Angela Pizzurro.

“Il raduno nazionale del Consiglio Comunale dei Ragazzi – dichiarano Colosi, Artale e Pizzurro – è divenuto ormai un appuntamento ricorrente al quale siamo particolarmente legati, poiché permette ai nostri studenti di entrare in relazione in maniera costruttiva con tanti loro coetanei, educandoli al rispetto verso le istituzioni. Il nostro grazie va a Giuseppe Adernò, presidente e coordinatore nazionale dei CCdR, che ha reso possibile tutto questo, nonché al sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto e alla sua amministrazione comunale, al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Caiazzo, prof.ssa Silvana Sant’agata, per la premurosa ospitalità”.

Non solo impegno e studio per i circa 400 giovani partecipanti al raduno, che hanno avuto anche la possibilità di conoscere le bellezze di Caiazzo e visitare la reggia di Caserta. Nel corso dell’ultima giornata, infine, il gruppo si è recato a Roma per partecipare al Giubileo dei Ragazzi sindaci presso la Basilica Santa Maria Maggiore. Riuniti nella cappella Salus populi romani, i ragazzi sono stati ricevuti da un Canonico della basilicata che ha officiato un momento di preghiera conclusosi con la recita della “preghiera del Consiglio Comunale dei ragazzi”.

A Roma al gruppo degli studenti di San Filippo del Mela si è unita anche la consigliera e sindaca dello scorso anno, Angela Iarrera, in visita giubilare nella città eterna con la sua famiglia. Nel pomeriggio la delegazione filippese ha visitato alcuni luoghi della città eterna, tra i quali l’altare della Patria, soffermandosi davanti al monumento al milite ignoto per rendergli omaggio.

