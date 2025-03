Terzo Congresso First Cisl Reggio Calabria “Sviluppo sostenibile fra territorio e lavoro”

StrettoWeb

Il 1° marzo 2025, presso l’Hotel Royal Garden di Reggio Calabria, alla presenza del Segretario Ust Cisl di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, e del Segretario reggente First Cisl Calabria, Giovanni Gattuso, che ha presieduto i lavori, si è svolto il 3° Congresso First Cisl Reggio Calabria dal titolo “Sviluppo sostenibile fra territorio e lavoro”. Il nuovo direttivo territoriale ha riconfermato la segreteria territoriale uscente: Giuseppe Cadile, quale Segretario generale del territorio, Diego Quattrone e Manuela Iannò, quali Segretari.

Nella sua relazione introduttiva, Giuseppe Cadile, ha parlato della difficile situazione economica e sociale del territorio, ponendo l’accento sulla desertificazione bancaria, sulla fuga dei giovani per assenza di prospettive, sul risiko bancario e assicurativo, sui vantaggi ed i rischi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ha poi evidenziato che “proprio su questo tessuto si innesta l’azione del sindacalista, che deve riportare al centro il valore dell’uomo, ritornando ad affrontare i singoli problemi del territorio, in modo strutturato e concreto. Un esempio è l’Osservatorio regionale sul credito proposto da First Cisl che monitori le necessità dei territori e consenta agli istituti bancari di andare incontro alle esigenze degli stessi.

Servono progetti di ampio respiro che coinvolgano tutti, dai più giovani ai più anziani, ed il sindacato si deve fare portavoce di questi progetti. Ci troviamo di fronte ad un mondo che sta cambiando e il sindacato deve guidare questi cambiamenti“.

Sono intervenuti durante il dibattito: Rocco Iannò, Felice Simeone, Diego Quattrone, Salvatore Cantarella, Emilio Verrengia, Nausica Sbarra, Umberto Sinicropi e Manuela Iannò. Gli interventi, nella piena condivisione dei temi trattati, hanno sottolineato l’autonomia politica della Cisl, l’importanza della legge proposta dalla Cisl sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese, l’eccezionalità di strutture come l’Inas, l’impegno costante e crescente della Cisl a tutela dei lavoratori, a difesa delle donne e per la promozione e valorizzazione delle nostre risorse e del nostro territorio. La sintesi finale è stata affidata al Segretario reggente First Cisl Calabria, Giovanni Gattuso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.