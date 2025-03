Concorsi e assunzioni a Messina, Carreri: “Fratelli d’Italia fa solo demagogia”

StrettoWeb

“Sui concorsi pubblici e sulle assunzioni non si possono cambiare le regole in corsa. Chi oggi contesta il percorso avviato dall’amministrazione Basile dice falsità e fa pura demagogia su un tema, quello del lavoro, che questa amministrazione sta affrontando con serietà e programmazione”. Così l’assessore Nino Carreri replica alle dichiarazioni dei consiglieri di Fratelli d’Italia. Rammentando le diverse centinaia di assunzioni e stabilizzazioni della giunta De Luca prima e Basile adesso Carreri ribadisce come “la capacità assunzionale del Comune di Messina per funzionari ed istruttori non è mai stata messa in discussione, fissata a 341 unità, oltre il concorso per 100 agenti di polizia municipale in corso di svolgimento. Un risultato frutto di una gestione virtuosa che ha portato al risanamento delle casse dell’ente e alla possibilità, dopo oltre trent’anni, di bandire un concorso pubblico. Tuttavia, in ogni procedura concorsuale esistono criteri selettivi chiari e definiti, che non possono essere modificati né ignorati per convenienza politica. I posti finora coperti rispondono esattamente a queste dinamiche e agli esiti dei concorsi, non certo a una mancata volontà dell’amministrazione di procedere alle assunzioni”.

“L’amministrazione comunale sta già pensando ad ulteriori concorsi”

Carreri sottolinea inoltre che “l’amministrazione comunale sta già pensando ad ulteriori concorsi per coprire i posti vacanti, in linea con le capacità assunzionali disponibili. Il nostro obiettivo resta quello di potenziare la macchina amministrativa con professionalità adeguate, nel rispetto delle normative vigenti e senza cedere a facili strumentalizzazioni politiche”.

“Fratelli d’Italia oggi punta il dito contro chi ha avuto il coraggio di sanare una situazione di blocco pluridecennale, cercando di screditare il lavoro portato avanti con impegno e trasparenza. Ai cittadini non servono polemiche sterili, ma fatti concreti: e questa amministrazione ha dimostrato di saperli realizzare”, conclude Carreri.

