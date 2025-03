Concluse le Giornate del Fai di Primavera 2025 a Siderno Marina

StrettoWeb

Sì sono concluse ieri le Giornate Fai di Primavera a Siderno Marina. Soddisfazione, commozione e grande gioia da parte della Delegazione, che ha visto, nel corso di queste giornate, un dispiegamento di forze da parte delle istituzioni, dei volontari e dei cittadini più appassionati. Delle giornate uniche, quelle appena trascorse, insignite di bellezza, ricchezza nella partecipazione e vivacità culturale, tutti elementi che hanno costellato un itinerario senza dubbio impegnativo, ma davvero unico nel suo genere.

Un’edizione speciale, non solo per il cinquantesimo anniversario della fondazione – come ha sostenuto il Capo Delegazione, Titty Curinga – ma anche per la capacità di conglobare storia, arte e tradizione, seguendo le opere del Maestro Correale come filo conduttore, inserite nel contesto affascinante del Mar Mediterraneo, la cui energia è stata l’anima di queste GFP. Forza, tra le altre cose, che ha investito gli apprendisti ciceroni, studenti delle scuole della locride che non si sono sottratti all’impegno di queste giornate, rendendosi protagonisti del loro sapere e di un percorso formativo volto a rafforzare competenze di cittadinanza attiva e responsabile. E, infine, energia mediterranea negli occhi e nell’indefesso lavoro di tutti i Volontari, la vera forza motrice del FAI, senza i quali esperienze come questa andrebbero perdute.

La Delegazione FAI Locride e Piana ringrazia il Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, gli Assessori Maria Teresa Floccari e Francesca Lopresti e tutta l’Amministrazione comunale, impegnata attivamente per la buona riuscita dell’evento. Si ringraziano, inoltre, gli storici Gianfrancesco Solferino, Domenico Romeo e Lucia Spanó, Don Bruno Cirillo e tutta la Parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, Don Francesco Carlino e tutta la Parrocchia di Santa Maria dell’Arco, le Famiglie Falletti, Correale e Russo, la Pro Loco di Siderno, la famiglia Lanzafame, l’Associazione Blu Sbarre e tutte le Associazioni locali e utti i volontari impegnati a coadiuvare l’evento.

Si ringraziano i Dirigenti dei seguenti istituti scolastici: Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri, nella persona del DS prof. Francesco Sacco, il Polo Liceale “Zaleuco Oliveti Panetta Zanotti”, rappresentato dalla DS prof.ssa Carmela Rita Serafino, il Polo Tecnico Professionale “Marconi – IPSIA Art – Zanotti”, nella persona del DS prof. Gaetano Pedullà. Si ringraziano, inoltre, i docenti referenti del progetto “Apprendisti Ciceroni”: prof.ssa Manuela Docile, prof.sse Laura De Fiores e Rita De Fiores, prof.ssa Monteleone Ornella, prof.ssa Rosanna Trapasso, e gli Apprendisti Ciceroni che hanno condotto i visitatori lungo il percorso FAI. Si ringraziano i musicisti Marinella Rodà e Salvatore Gullace per aver omaggiato la Delegazione degli spettacoli musicali lungo l’itinerario FAI, Anna Futia e la Protezione Civile, la Croce Rossa, l’Arma dei Carabinieri – Comando di Siderno, la Polizia Municipale di Siderno presieduta dal Comandante Antonello Ruggiero e l’intero Comando, la Guardia Territoriale Ambientale odv, Fausto Certomà e il Fit Walking di Roccella , i Girasoli della Locride e Cesira Gemelli.

