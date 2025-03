Concessioni balneari in Calabria, Giannetta (FI) attiva la Commissione Vigilanza per il comune di Reggio

StrettoWeb

Il Presidente della Commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale, Domenico Giannetta, impegna la Commissione sul tema delle concessioni balneari marittime e avvia un percorso di “monitoraggio sullo stato d’attuazione della destagionalizzazione delle attività complementari alle concessioni balneari marittime, anche ai fini del miglioramento dell’attività turistico-ricettiva”. Il primo comune oggetto di vigilanza è Reggio Calabria. Alla seduta sono invitati il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità urbana della Regione Calabria, il Presidente Nazionale e il Presidente Regionale Federbalneari, i Dirigenti dei settori Pianificazione Territoriale Ecosostenibile e Grandi Opere Programmazione Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria.

“Ho avuto il piacere e l’onore di rappresentare la Calabria, su delega del Presidente Occhiuto, a un Congresso Nazionale di Federbalneari, con cui la Regione ha un ottimo rapporto dialogico e costruttivo. Il tema delle concessioni balneari – dichiara Giannetta – è stato sempre delicato e complesso, ma la Calabria ha dimostrato grande sensibilità e acume, nel difendere le proprie risorse naturali e al contempo il lavoro delle piccole e medie imprese. La Calabria sostiene la risorsa mare con politiche attive orientate al rispetto ambientale e alla valorizzazione del mare quale motore e leva dell’economia e dello sviluppo turistico. Di qualità. Ne è un esempio fulgido il piano per destagionalizzare le attività complementari alle concessioni balneari marittime con cui la Giunta regionale ha deciso di ampliare e differenziare l’offerta nel corso dell’intero anno”.

“Sul punto Federbalneari ha espresso preoccupazione, in particolare rispetto allo stato di attuazione nel Comune di Reggio Calabria”

“Un’iniziativa – continua – che richiede una pronta organizzazione da parte dei comuni costieri. Sul punto Federbalneari ha espresso preoccupazione, in particolare rispetto allo stato di attuazione nel Comune di Reggio Calabria, da qui l’invito a monitorare sulle azioni programmate dall’amministrazione comunale reggina. La Commissione intende verificare che i comuni diano seguito al piano regionale messo in campo nell’ambito delle politiche volte a potenziare la destinazione Calabria sotto il profilo turistico. Gli sforzi profusi dalla Regione su voli e aeroporti, sul potenziamento delle strutture ricettive di qualità, sulle strategie di marketing territoriale, di brandizzazione e valorizzazione delle potenzialità identitarie e del turismo esperenziale, sono opportunità che non devono essere vanificate e su cui gli enti e le amministrazioni comunali hanno l’onere di organizzare le proprie funzioni”, conclude Giannetta. La seduta è in programma oggi, martedì 18 Marzo, alle ore 11 in Aula Commissioni a Palazzo Campanella.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.