Comune di Reggio Calabria, riaperti i termini per l’assunzione di un istruttore amministrativo part-time nello staff del Sindaco

Il Comune di Reggio Calabria ha ufficialmente riaperto i termini per la presentazione delle candidature relative all’assunzione a tempo determinato e part-time di un istruttore amministrativo (ex categoria C) da inserire nello staff degli organi di governo. La figura selezionata supporterà direttamente il Sindaco nello svolgimento delle funzioni istituzionali di indirizzo e controllo. Le domande potranno essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 del 31 marzo 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Ecco quanto si legge sul sito del Comune “avviso di riapertura termini per la presentazione delle candidature finalizzate all’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità appartenente all’area degli istruttori (ex Cat. C), in part-time al 50%, ai sensi dell’art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, da destinare agli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune di Reggio Calabria.

IL SINDACO

Richiamato l’avviso pubblico esplorativo indetto con prot. n. 311939 del 27.12.2024 (pubblicazione albo pretorio n°8998 del 27.12.24) per la presentazione delle candidature finalizzate all’assunzione a tempo part time e determinato di n. 3 unità appartenenti all’Area degli Istruttori (ex cat. C), ai sensi dell’art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, da destinare allo Staff Organi di Governo del Comune di Reggio Calabria per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo del programma di governo, nonchè per coadiuvare il Sindaco nell’esercizio delle proprie attività;

Dato atto che si è provveduto all’individuazione, con decreto sindacale n. 4 dell’11.02.2025, di n. 2 unità di appartenenti all’area degli istruttori amministrativi (ex cat. C) con cui stipulare il contratto d’assunzione a tempo part time e determinato, ai sensi dell’art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuta l’opportunità, al fine di ampliare la rosa di candidature da valutare, di riaprire i termini di presentazione delle domande finalizzate all’individuazione dell’altra unità di Istruttore amministrativo (ex cat. C) cui conferire il terzo incarico ai sensi dell’art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con le mansioni indicate al punto 1.2 dell’avviso n. 311939 del 27.12.2024;

RENDE NOTO

che sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità appartenente all’Area degli Istruttori amministrativi (ex cat. C), ai sensi dell’art. 90, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, da destinare allo Staff Organi di Governo del Comune di Reggio Calabria per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo del programma di governo, nonchè per coadiuvare il Sindaco nell’esercizio delle proprie attività.

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dal candidato in maniera autografa o con firma digitale, con allegazione di copia del documento di identità, nonché corredata dalla documentazione richiesta nell’avviso esplorativo prot. n. 311939 del 27.12.2024, dovrà essere indirizzata all’Ufficio del Sindaco e dovrà pervenire al Comune di Reggio Calabria entro il termine perentorio del 31.03.2025 – ore 13:00, mediante una delle seguenti modalità:

1) direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Calabria sito in Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia, n. 1, Reggio Calabria;

2) a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute mediante altri metodi di spedizione e recapito diversi da quelli indicati ai superiori punti 1) e 2)”.

