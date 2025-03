Il Comune di Bova Marina aderisce al progetto Riviera Cristallina

StrettoWeb

L’amministrazione comunale di Bova Marina aderisce ufficialmente al progetto Riviera Cristallina, un’iniziativa strategica volta a favorire la rigenerazione del tessuto sociale ed economico attraverso l’attivazione di circuiti turistici nazionali ed internazionali. Il progetto si pone l’obiettivo di creare un impatto positivo sul territorio, generando nuove opportunità occupazionali, sostenendo le aziende in difficoltà, potenziando quelle già operative e incentivando la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Si tratta di un’occasione importante per valorizzare il patrimonio locale e rilanciare l’economia in un’ottica di sviluppo sostenibile.

L’adesione è stata ufficialmente sottoscritta dal sindaco, dott. Andrea Zirilli, dalla vicesindaco e assessore al turismo, Giovanna Briguglio, e dalla rappresentante del Comitato di Sensibilizzazione, Nancy Violante. “La nostra amministrazione crede fortemente nel turismo come motore di crescita per il territorio – ha dichiarato la vicesindaco Giovanna Briguglio –. Riviera Cristallina rappresenta una straordinaria opportunità per intercettare nuovi flussi turistici, promuovere le eccellenze locali e offrire prospettive concrete di sviluppo economico e sociale. Lavoreremo con impegno affinché questa iniziativa produca risultati concreti e duraturi per la nostra comunità”.



L’amministrazione comunale continuerà a collaborare con gli enti coinvolti per garantire il pieno successo del progetto e massimizzare i benefici per il territorio.

