Colpo internazionale per la Viola: ufficiale l’ex A1 greca Stamatis!

La Redel Reggio Calabria è lieta di comunicare l’ingaggio del cestista Dīmītrīs Stamatīs. Nato a Maroussi in Grecia nei pressi di Atene, classe 1996, altezza 190 cm, l’atleta greco è un forte cestista di grande esperienza che ha giocato nelle maggiori leghe del suo paese. La sua formazione giovanile inizia nel 2010 presso l’ AGOG Evriali dove milita fino all’anno 2013. Dal 2011 arrivano per Dimitri le prime convocazioni nella nazionale Under 16 del suo paese che proseguono dal 2012 fino al 2015 nelle nazionali maggiori under 18, 19 e 20.

Tra il 2013 e il 2015 è in forza al Paniōnios noto club greco di A1 con cui firma il primo contratto da professionista. Nelle stagioni successive gioca con il Kīfisias sempre nella lega maggiore per proseguire poi la stagione successiva nel Kolossos Rodi.

Nella stagione 2020/2021 giunge all’Aris Salonicco e nella stagione 21/22 è in forza all’Iraklis e nel 23/24 a con il Mikonos festeggiando la promozione un A2 (con 10,6 di media gioca anche la coppa Europea)

Giunge in Italia alla Redel Reggio Calabria per una nuova stimolante avventura e per arricchire il roster neroarancio di esperienza e ulteriore qualità. Coach Cadeo ce lo presenta così: Stamatis è una guardia play in grado di gestire la squadra, ha un buon tiro anche dalla lunga distanza, è un giocatore destro che non disdegna penetrazioni e soluzioni offensive anche da sinistra con giocate di livello.

Com’è noto, Stamatis è già a Reggio Calabria e ha iniziato ad allenarsi con i compagni agli ordini dello staff tecnico neroarancio. Il Presidente Laganà: “siamo felici di avere con noi un giocatore pregevole che arricchirà un roster già notevole. A nome della società porgo a Dimitrios un caloroso Benvenuto alla Viola!“.

