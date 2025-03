Colpo Dierre a Palermo: i reggini blindano il terzo posto

StrettoWeb

La Dierre continua a macinare vittorie su vittorie vincendo in trasferta a Palermo contro il preparato Cus, e si isola saldamente al terzo posto in classifica. Una vittoria importante, maturata grazie a una prestazione di squadra solida e a un ottimo contributo di giocatori come Trinca e Cernic, autori rispettivamente di 17 e 16 punti. Le due new entry si stanno integrando molto bene ed il team del Presidente Filianoti guarda con fiducia al futuro.

La sconfitta del Comiso in casa contro il Nova ha poi agevolato il distacco della Dierre, che ora può guardare con ottimismo ai prossimi impegni. Si giocherà sabato alle ore 19 contro il Gravina Il match si è disputato al PalaCus di Palermo, dove la squadra di casa, ben allenata da Coach Catania, ha cercato di tenere testa alla Dierre, ma senza riuscirci.

Il primo quarto è stato decisivo: la Dierre è partita forte, chiudendo il periodo sul 15-25. Nonostante un secondo quarto equilibrato (19-19), i padroni di casa non sono riusciti a recuperare il gap iniziale. Nel terzo quarto, la Dierre ha allungato ulteriormente il vantaggio (16-23), per poi chiudere la partita con un ultimo parziale di 17-18.

Il Cus Palermo ha cercato di reagire grazie ai contributi del miglior marcatore del torneo Matteo Pirrera (17 punti) e Bonanno (15 punti), ma la squadra di Peppe Cotroneo ha dimostrato maggiore organizzazione e determinazione, mantenendo il controllo del gioco fino alla sirena finale.

Per la Dierre, oltre ai già citati Trinca e Cernic, quest’ultimo autore di ben cinque triple, hanno fatto la differenza anche Barrile (10 punti) e Ripepi (9 punti). Railans, con 11 punti, ha completato un quintetto offensivo molto efficace.

Cus Palermo-Dierre 67-85

(15-25,19-19,16-23,17-18)

Cus Palermo: Mensah, Pirrera 17, Bonanno 15, Corrao 9, Filippone, Bruno 7, Inzerillo 8, Tantillo, Benfratello 5, Fontana 6, Geraci. All Catania

Dierre: Railans 11, Trinca 17, Vukosavljevic 4, Cernic 16, La Mastra 4, Fazzari, Angius 8, Laganà 6, Ripepi 9, Barrile 10. All Cotroneo Ass. Marcianò

Arbitri Ernesto Lo Presti di Agrigento e Paolo Rosario Pulvirenti di Mascalucia

