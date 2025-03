Colpaccio Dierre! I reggini sbancano Marsala 74-81

StrettoWeb

In una partita ricca di emozioni, la Pallacanestro Marsala ha ceduto alla Dierre con il punteggio di 74-81. Ritorno al successo anche in trasferta per i biancoblu di Coach Controneo che prendono il giusto ritmo e vincono su di un campo molto difficile. La squadra di casa ha tenuto il passo nei primi due quarti, ma nel terzo periodo la Dierre ha cambiato marcia, ribaltando il risultato e mantenendo il controllo fino alla fine nonostante un super Tartamella.

La partita inizia con un primo quarto equilibrato, in cui la Pallacanestro Marsala riesce a portarsi in vantaggio grazie a un buon gioco collettivo, chiudendo il periodo sul 18-15. Tartamella si distingue subito come leader della squadra ma è l’ex Miculis a partire carico. La Dierre cerca di tenere il passo con Railans e Barrile, che si dimostrano punti di riferimento per gli ospiti.

Nel secondo quarto, la Marsala continua a lottare, mantenendo un leggero vantaggio e chiudendo la prima metà di gioco sul 39-35. Tuttavia, la Dierre non molla e, grazie a una difesa aggressiva e a un attento gioco in attacco, riesce a rimanere in scia. Fazzari è l’uomo del break.

Il terzo quarto si rivela decisivo per le sorti della partita. La Dierre, guidata da un’ottima prestazione di Barrile (16 punti) e da un contributo importante di Angius (12 punti) accanto ad un importantissimo Railans, cambia marcia e mette a segno un parziale di 24-14, ribaltando il risultato e portandosi in vantaggio. Marsala, nonostante gli sforzi di Tartamella fatica a contenere l’impeto degli avversari.

Nell’ultimo quarto, la Pallacanestro Marsala tenta di rientrare in partita, ma la Dierre mantiene il controllo del gioco, gestendo il vantaggio e chiudendo la partita sul 74-81. Tartamella continua a essere il trascinatore della squadra, ma i suoi 27 punti non bastano per ribaltare il risultato.

Pallacanestro Marsala-Dierre 74-81 (18-15,21-20,14-24,21-22)

Marsala: Miculis 12,Farruggia 6,Cucchiara,Abrignani 6,Donato 9,Unares 1,Gentile, Stankovic 9,Gerardi,Tartamella 27,Niang 4.All Grillo

Dierre: Railans 13,Trinca 8,Vukosavljevic 5,La Mastra 9,Alescio,Fazzari 9,Angius 12,Laganà,Ripepi 9,Barrile 16.All Cotroneo Ass Marcianò

Arbitri i signori Carmelo Fiannaca di Siracusa(Sr) e Francesco Domenico Marino di Porto Empedocle(Ag).

