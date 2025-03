Colloqui USA-Ucraina, Zelensky prova a ricucire: lettera di scuse a Trump

StrettoWeb

Nella giornata di domani, martedì 11 marzo, l’Arabia Saudita dovrebbe ospitare i colloqui fra USA e Ucraina. Un momento importante che arriva dopo il gelo dell’incontro alla Casa Bianca di qualche giorno fa nel quale Trump e Zelensky hanno alzato i toni. Incontro che ha portato gli USA a interrompere aiuti militari e supporto della propria intelligence a Kiev, seppur entrambe le misure siano state prese solo in via temporanea.

L’Ucraina non può rinunciare al supporto degli Stati Uniti e ha bisogno di ricucire i rapporti. È da leggere in quest’ottica quanto sarebbe accaduto nelle ultime ore. Secondo quanto dichiarato dall’inviato speciale USA in Medio Oriente Steve Witkoff a “Fox News”, “Zelensky ha inviato a Trump una lettera di scuse per l’incidente avvenuto nello Studio Ovale“.

Lo stesso Trump, dopo i fatti dello scorso 28 febbraio, aveva dichiarato di essere pronto a incontrare nuovamente Zelensky solo quando si sarebbe calmato e convinto di voler fare davvero la pace.

