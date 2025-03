Colloqui USA-Russia, l’obiettivo di Trump: la data della tregua in Ucraina

StrettoWeb

Sono iniziati nella mattinata odierna, presso l’hotel Ritz-Carlton di Riad, i colloqui tra USA e Russia in merito alla guerra in Ucraina. La riunione si sta tenendo a porte chiuse: i servizi di sicurezza dello Stato saudita hanno chiesto ai giornalisti di lasciare l’hotel. Lo ha riferito il canale televisivo “Al Arabiya” secondo quanto riporta “Ria Novosti”. La Russia è rappresentata ai negoziati dal capo del Comitato internazionale del Consiglio della Federazione Grigory Karasin e dal consigliere del direttore dell’FSB Sergei Beseda, aggiunge l’agenzia russa. L’incontro odierno segue quello di ieri tra le delegazioni statunitense e ucraina, sempre a Riad.

L’obiettivo di Donald Trump è quello di raggiungere un accordo affinchè ci sia un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca entro il 20 aprile. La data scelta non è casuale: è la domenica di Pasqua che coincide sia per la Chiesa Cattolica che per quella Ortodossa. “Solo io posso far cessare la guerra“, ha dichiarato Tump.

